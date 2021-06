To był pracowity weekend dla Patryka Dudka, a na piłkarskich boiskach mieliśmy ligowe ostatki. Z kamerą byliśmy na meczu w Łężycy, gdzie stawką był awans do klasy okręgowej. Jak poszło Sparcie? Co jeszcze działo się w lokalnym sporcie?

ŻUŻEL

piątek: PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi, Toruń – 12. Patryk Dudek (6 pkt.)

sobota: runda kwalifikacyjna Indywidualnych Mistrzostw Świata, Terenzano – 1. Patryk Dudek (14 pkt. – awans do turnieju finałowego)

SPEEDROWER

piątek: 4. kolejka I ligi grupy zachodniej, ZKS Zielona Góra – Marwis Harpagan Zielona Góra 66:90

PIŁKA NOŻNA

sobota: 38. kolejka III ligi, ROW Rybnik – Lechia Zielona Góra 2:2; 33. kolejka Jako klasy okręgowej, LZS Górzyn – Zorza Ochla 2:1; Drzonkowianka PKM Zachód Racula – Sprotavia Szprotawa 2:2; 29. kolejka A-klasy (gr. II), Błękitni Zabłocie – Ikar Zawada 5:1; 26. kolejka A-klasy (gr. III), Sparta Łężyca – Błękitni Lubięcin 2:3; 14. kolejka CLJ U-17, Lechia Zielona Góra – Ruch Chorzów 1:3

RUGBY

niedziela: I liga, play-out, Wataha RC Zielona Góra – Arka Rumia 15:45