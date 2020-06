Zobacz info

25 do lata na zdrowie program on line

25 do lata na zdrowie program on line

Kochani < 3 Z wielkim uśmiechem na twarzy zapraszam do wspaniałej podróży po zdrowe i sprawne ciało. Kształt też uzyskasz, ale przy okazji. Zasłyszałam, że nie sztuką jest schudnąć, ale sztuką jest to utrzymać. Zgadzam się tylko w pewnym stopniu. Największą sztuką jest dbać z sympatią o swoje ciało dając mu różne bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. 6.06.2020 stratujemy! Czas:6-30.06.2020 25 DO LATA NA ZDROWIE Możesz przyłączyć się do programu na żywo lub wykupić do niego dostęp i korzystać w swoim c...