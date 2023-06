Ta wiedza przyda się nie tylko podczas tegorocznych wakacji. Dzieci wypoczywające na półkolonii w Drzonkowie uczyły się, jak pomóc uratować tonącego.

Miejscem akcji był staw na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W roli edukatorów wystąpili zielonogórscy strażacy. Mówi jeden z nich, asp. Krystian Misiak.

Inscenizowaliśmy sytuację przypadkowej osoby, która się topi. Uczyliśmy dzieciaki podstawowych zasad i tego, że nie potrzeba specjalistycznego sprzętu. Wejście do wody, to ostateczność. Nie ryzykujemy własnego życia.

– Tego typu zajęcia zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci – mówi Marta Gawryszewska, kierownik półkolonii w Drzonkowie.

Jak dzieci usłyszały, że będzie taka akcja, to od razu się ucieszyły. Będą wiedziały, jak będą się zachować na basenie, nad jeziorem.

To teraz posłuchajmy, czego sami zainteresowani się nauczyli…

St. kpt. Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy PSP w Lubuskiem przekonuje, że takie spotkania mają wymierne efekty.

Zauważamy zgłoszenia dzieci i młodzieży, którzy dzwonią z problemami i w bardzo rozważny sposób są w stanie przekazać dyspozytorowi, co się dzieje. Dyspozytor może wtedy przekazać informacje, jakie działania można podjąć, by pomóc osobie poszkodowanej do czasu przyjazdu służb.