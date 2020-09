„Odkryj swój kierunek” to dewiza zielonogórskiej fundacji Projekt Kompas. Na potrzeby dwóch projektów organizacja rozwija to hasło. Kurs pod nazwą „Odkryj swój kierunek i działaj!” ma zachęcić młodzież do aktywnej postawy na rzecz lokalnej społeczności. Wykłady z cyklu „Odkryj swój eko kierunek” nauczą zaś, jak wprowadzić w życie zasadę „slow fashion” i dbać o środowisko.

Najpierw fundacja z pomocą ekspertów będzie edukować ludzi na temat świadomego podejścia do mody. Chodzi np. o ubrania, które często kupujemy pod wpływem impulsu, niekoniecznie wtedy, gdy są nam potrzebne.

Byliśmy na wspólnym wyjeździe razem z naszymi wolontariuszami. Jedna osoba, kiedy skupiła się na temacie ekologii, powiedziała, że jest teraz taki trend – mówi się o slow fashion, też o fast fashion, czyli o tym, ile jest masowo produkowanych ubrań i jak duża część tego jest po prostu później wyrzucana, bo nie została sprzedana. To było coś, co nas zainteresowało. Stwierdziliśmy, że musimy poprosić jakiegoś eksperta. Jesteśmy właśnie w trakcie zapraszania gości, kogoś, kto będzie mógł nam opowiedzieć o tym, na czym polega slow fashion, jak można podejmować bardziej rozważne wybory. Myślę, że informacja jest początkiem.

Wykłady odbędą się w połowie października. Fundacja zastanawia się nad ich formą – może zorganizować webinar albo spotkanie z ograniczoną liczbą osób połączone z transmisją przez internet.

Drugi projekt, „Odkryj swój kierunek i działaj!”, będzie internetowym kursem na temat zakładania stowarzyszenia lub fundacji.

Młodzi ludzie mają to do siebie, że mają pasję i niezgodę. Kiedy dostrzegą, że coś jest nie tak, reagują na to bardzo emocjonalnie. I to jest super. Myślę, że pierwszą przeszkodą jest to, że poza tym, że jest jakaś reakcja i przemyślenie, trzeba zrobić pierwszy krok. O tym też będziemy mówić – żeby nie bać się marzyć, a później mówić o nich, zgromadzić ludzi, którzy myślą podobnie, mają podobne pragnienia i przekuć je na konkretne działanie. Później, wiadomo, kolejne przeszkody też się pojawią – jakieś wymogi formalne. To są rzeczy trudne, często konieczne, ale tego wszystkiego można się nauczyć albo uzyskać pomoc. Jest chociażby Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.

Zajęcia poprowadzą wolontariusze Projektu Kompas. Planują je na listopad.

Oba działania fundacji – zarówno wykłady proekologiczne, jak i kurs o zakładaniu organizacji – są dofinansowane z projektu „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”.