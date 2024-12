W jaki sposób ożywić zdegradowane tereny Zielonej Góry? Wciąż trwają konsultacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024-2030.

To jednocześnie aktualizacja programu zakończonego przed dwoma laty. Do udziału w konsultacjach zachęca Małgorzata Maśko-Horyza, dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta w zielonogórskim magistracie.

Zachęcamy do konsultacji. Trwają one cały czas, chociaż spotkania się odbyły, do 7 stycznia chcielibyśmy mieć jak najwięcej uwag. Im więcej głosów mieszkańców, tym ten program będzie lepszy.