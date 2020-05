– Błędy, przekłamania, złośliwości – tak nazywa słowa radnych Koalicji Obywatelskiej w kontekście zwoływania nadzwyczajnych sesji rady miasta Piotr Barczak, przewodniczący zielonogórskiej rady miasta.

Od momentu, kiedy wybuchła epidemia koronawirusa radni spotkali się ze sobą trzykrotnie w formie wirtualnej. I wyłącznie w trybie nadzwyczajnym. Krytyczni wobec tego sposobu zwoływania sesji i ich porządku są radni Koalicji Obywatelskiej, którzy wczoraj poświęcili temu tematowi konferencję prasową. Do słów radnych dziś odniósł Piotr Barczak.

Sesja nadzwyczajna zwoływana jest przez przewodniczącego na wniosek prezydenta lub co najmniej 1/4 składu rady w terminie 7 dni. Nie ma mowy, co do jakich uchwał to ma być. Nie ma mowy też, czy one mają być wyjątkowe, czy nie wyjątkowe. To nie przewodniczący decyduje o zwołaniu sesji nadzwyczajnej tylko np. klub radnych, który zarzuca, że nie może przeprowadzić sesji.