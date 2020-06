Dziś pierwsze żużlowe emocje w ramach PGE Ekstraligi. Pierwsza kolejka, tak wyczekiwana, zacznie się we Wrocławiu, gdzie Betard Sparta podejmie Motor Lublin, następnie oczy fanów przed telewizorami będą zwrócone na Częstochowę, gdzie Eltrox Włókniarz zmierzy się z MR Garden GKM-em Grudziądz.

Wszędzie atmosfera wielkiego wyczekiwania. Podobnie jest w Zielonej Górze. RM Solar Falubaz uda się w niedzielę do Rybnika, na starcie z beniaminkiem, ekipą ROW-u. Skład zielonogórzan otwiera Martin Vaculik, którego partnerem będzie świeżo upieczony tata – Antonio Lindbaeck. To będzie debiut Szweda w Falubazie. Trener Piotr Żyto mówi nam, czy takie wydarzenia w życiu żużlowca mogą wpływać na jego postawę na torze.

Myślę, że nie. Antonio jest profesjonalistą. Cieszy na pewno to, że wszystko dobrze się potoczyło. Dziecko jest zdrowe, mama czuje się dobrze i to już mu nie będzie zawracało głowy. Oczywiście, wczoraj był jeszcze taki rozkojarzony na treningu, ale do meczu na pewno wszystko będzie już ok.

Drugi duet stworzą Michael Jepsen Jensen i Patryk Dudek, który przyznaje, że lubi rybnicki tor. Co z pomeczowym prysznicem? Wszak regulamin sanitarny zabrania kąpieli po meczu na stadionie.

Jest to bardzo przyjemny tor, jeśli chodzi o geometrię, bo nie jest trudny. Kwestia jest dobrego dopasowania od pierwszych biegów, żeby nie szukać za dużo zębatkami. Na bieżąco będziemy szukać szybkości, żeby było dobrze. Kąpiel? Z tego, co wiem, to obok w Rybniku, koło stadionu jest fajny basen. Nie wiem czy jest otwarty. No co? Bez mycia jedziemy, co mam powiedzieć.