Dieta ma ogromny wpływ na to jak się czujemy. Od niej zależy to, ile mamy energii i jak działa nasz układ nerwowy. Odpowiednio dobrana jest kluczem do dobrego samopoczucia.

Urlop to czas, kiedy chcemy odpocząć od wszystkiego co zostawiamy za sobą. W okresie wypoczynku lubimy sobie dogadzać. Jak powinniśmy się odżywiać, aby nie wrócić z wakacji z dodatkowymi kilogramami? O szczegółach mówi dietetyk Katarzyna Nowak.

Dbajmy o to, żeby odpoczywać aktywnie. Jeżeli będziemy dużo się ruszać w trakcie urlopu, to jeden ekstra gofr czy lód nie zrobią nam krzywdy. Nie odmawiajmy sobie przyjemności, ale nie przesadzajmy z nimi. Każda słodkość to są dodatkowe kalorie, jeżeli pozwalamy sobie na to kilka razy dziennie, to możemy wrócić z wyjazdu z ekstra kilogramami.

Wysokie temperatury i nieodpowiednie odżywianie są często powodem sporego dyskomfortu. O czym powinniśmy pamiętać, jeżeli wybieramy się w ciepłe regiony?

Przede wszystkim dbajmy o nawodnienie, to jest podstawa. Powinniśmy wypijać każdego dnia co najmniej 2 litry wody. W czasie upałów powinniśmy stawiać na lekkie posiłki – sałatki, koktajle, chłodniki. To są posiłki, które nasz organizm chętnie przyjmie w czasie wysokich temperatur. Jednak najważniejsze jest nawodnienie.

Pamiętajmy o tym, żeby pić wodę. Soki czy słodzone napoje nie nawodnią nas skutecznie. Dbajmy przede wszystkim o dzieci i seniorów, którzy w ciepłych temperaturach są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo.

Materiał przygotował Mateusz Miśkiewicz