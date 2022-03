Czy można dbać o układ odpornościowy? I jak go wzmocnić? Wokół tego tematu narosło wiele mitów, a jaka jest prawda?

Jak mówi doktor Bartosz Kudliński, szef Centralnego Bloku Operacyjnego i ordynator Odziału Intensywenj Terapii znaczna część rad znalezionych w Internecie nijak ma się do rzeczywistości. Odporność bowiem ma każdy człowiek i żyjąc względnie zdrowo, nie trzeba się martwić o układ odpornościowy, bo ten działa niezależnie od nas.

Jedyną rzeczą, którą tak na dobrą sprawę możemy robić to żyć w sposób średni – tzn. średnio pracować, średnio spać, średnio spożywać alkohol, średnio uprawiać sporty, robić wszystko średnio. Mamy tendencję jak gatunek do przesadzania – jeśli już robimy biegi, to biegamy na początku na 10, potem na 20, potem ultra maratony. My mamy po prostu być i funkcjonować w zgodzie sami ze sobą i z naturą, która nas stworzyła.

A jak funkcjonuje układ odpornościowy? Doktor Kudliński przyrównuje jego działanie do wielkiej biblioteki, w której zamiast książek są specjalne komórki. Ich zadaniem jest przechowywanie pamięci o danym białku, z którym miały kontakt.

Jeżeli z zewnątrz pojawi się substancja, która jest spowinowacona z tym białkiem, te komórki budzą się z tego uśpienia, mówią: „Aha, to jest to, co my mamy”. I w tym wypadku jako fabryka otwierają szeroko wszystkie swoje drzwi i podwoje i rozpoczynają produkcję przeciwciała, które identyfikuje to białko i z nim walczy. Nazywamy je komórkami pamięci immunologicznej – to są różnego rodzaju komórki w różnych elementach organizmu.

Bartosz Kudliński zwraca również uwagę na to, że o nasz układ odpornościowy nie jesteśmy w stanie dbać ani dietą, ani suplementacją. Możemy za to unikać bliskich kontaktów z osobami chorymi.

Organizm się uczy, jeżeli identyfikuje coś jako alergen i będzie to identyfikował jako alergen, no to automatycznie nie będzie na niego reagował, czyli nie będzie reakcji alergicznej, czyli będziemy go tolerowali. Jeżeli nie będzie miał kontaktu z tym czymś, bo będzie żył w warunkach czystych, no to stając przed nowym wyzwaniem zareaguje często w sposób nieadekwatny.

Lekarz podkreślił, że dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego ważne jest, żeby dzieci nie były wychowywane w warunkach sterylnych i miały styczność z alergenami.

Materiał przygotowała Izabela Budakowska. Cała rozmowa Artura Belinga w ramach pasma “Godzina Rektorska” do zobaczenia powyżej.