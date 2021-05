Piłkarze Lechii Zielona Góra bez punktów w meczu ze Ślęzą Wrocław. Piłkarze Andrzeja Sawickiego prowadzili po pierwszej połowie, ale w drugiej gole strzelali już tylko goście. Zielonogórzanie ulegli 1:3.

Pierwsza połowa zdecydowanie dla gospodarzy. Dobrą grę zielonogórzanie udokumentowali tuż przed przerwą, gdy gola zdobył Przemysław Mycan. Niestety, napastnik Lechii gola okupił kontuzją. Jeszcze w pierwszej połowie opuścił boisko.

Druga część meczu już tak dobra w wykonaniu gospodarzy nie była. Ślęza odważnie atakowała, raz po raz stwarzając sobie coraz groźniejsze sytuacje. W 70 minucie czerwoną kartką został ukarany Ilan Rapoport.