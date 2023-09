Żużlowe ligi zmierzają do końca, do gry wraca część halowych rozgrywek, do tego piłkarskie granie w pełni. Sporo się działo z udziałem naszych ligowców. Najważniejsze wyniki poniżej.

ŻUŻEL

2. półfinał play-off I ligi, Enea Falubaz Zielona Góra – Arged Malesa Ostrów Wlkp. 55:35 (awans do finału)

PIŁKA NOŻNA

8. kolejka III ligi, Lechia Zielona Góra – LZS Starowice Dolne 2:0

8. kolejka IV ligi, Lechia II Zielona Góra – Dąb Przybyszów 2:2

6. kolejka klasy okręgowej, Zorza Ochla – Czarni Drągowina 4:3

5. kolejka klasy A, TKKF Chynowianka-Francepol Zielona Góra – Pogoń II Świebodzin 3:2; Mieszko Konotop – Sparta Łężyca 1:5; Drzonkowianka Racula – Ikar Zawada 1:3

4. kolejka klasy B, Liwno Zabór – TS Masterchem Przylep 0:2

6. kolejka CLJ U-17, Lechia Zielona Góra – Zagłębie Sosnowiec 1:1

5. kolejka CLJ U-15, Śląsk Wrocław – Lechia Zielona Góra 8:1

TENIS STOŁOWY

2. kolejka Lotto Superligi, ZKS Palmiarnia Zielona Góra – Oxynet Jarosław 2:3

PIŁKA RĘCZNA

1. kolejka I ligi, Grunwald Poznań – Olimp AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 26:23

RUGBY

2. kolejka II ligi, AWP Budowlani II Lublin – Wataha RC Zielona Góra 71:14