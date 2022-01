Choć początek roku nie obfituje w wydarzenia sportowe, nie wszyscy ligowcy wrócili już do rywalizacji, a ponadto planowany na sobotę mecz Enei Zastalu BC z Kalevem Tallinn nie doszedł do skutku z powodu koronawirusa w ekipie zielonogórzan, to jednak część drużyn już wznowiła rozgrywki. Jak im poszło? Wyniki poniżej.

KOSZYKÓWKA

niedziela: 17. kolejka II ligi, Röben Gimbasket Wrocław – Aldemed SKMZastal Zielona Góra 69:90

TENIS STOŁOWY

sobota: 9. kolejka I ligi, ZKS Palmiarnia II Zielona Góra – Rajbud Gorzovia Gorzów Wlkp. 2:8

SIATKÓWKA

sobota: 9. kolejka III ligi, AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego – Atak Gorzów Wlkp. 3:0