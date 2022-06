Naukowcy myśleli, że najgorsze choroby zakaźne już za nami. Jednak odporność niektórych wirusów na szczepionki czy antybiotyki doskonale zobrazowała nam się w 2020 roku, gdy rozpoczęła się pandemia koronawirusa. Na ten temat debatowali naukowcy nauk o zdrowiu w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W debacie „Profilaktyka chorób zakaźnych XXI wieku” uczestniczyli prof. Małgorzata Janas-Kozik, dr hab. Anna Mania, dr hab. Grzegorz Juszczyk oraz ks. dr Arek Nowak. Naukowcy poruszyli temat obowiązkowych szczepień, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w okresie pandemii oraz ogólnej profilaktyki po COVID-19.

Dr hab. Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej UM Poznań – Anna Mania – opowiedziała, dlaczego tak ważne jest poruszanie tematu chorób zakaźnych:

O celu debaty powiedziała dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – Ewa Skrbeńska.

Zawsze staramy się poruszać tematy oczywiście bardzo ważne, ale też staramy się wiązać do tego, co aktualnie jest najbardziej absorbujące i to, co jest najistotniejsze w danym momencie. W związku z tym po tym okresie dwóch lat, które mamy za sobą, uznaliśmy, że jest to temat, który wymaga szerszego omówienia.

Nie zabrakło dyskusji na temat obowiązkowych szczepień w związku z rosnącą liczbą osób sprzeciwiającym się przyjmowaniu szczepionek. O tym, z jakich powodów wynika ten sprzeciw i co myśli o obowiązku szczepień opowiedziała dr hab. Anna Mania:

Ja myślę, że tu pewnie jakieś niedostatki w edukacji. To, że powstaje tyle takich teorii nie do końca mających uzasadnienie w tych faktach znanych z nauki. Także tu duże pole do działania myślę w tym zakresie i próba przekonania tych osób nieprzekonanych. Myślę, że to byłoby bardzo cenne narzędzie, ale tak, jak mówiliśmy podczas debaty, że obowiązek to też i pewne konsekwencje niedopełnienia tych obowiązków. Ważne, żeby były takie rozwiązania. No teoretycznie my mamy program szczepień obowiązkowych, ale właśnie dlatego, że nie mamy tych sankcji, jak to nazywamy, czy konsekwencji nieprowadzenia szczepień, no to on nam kuleje.