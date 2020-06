Zobacz info

Zapraszamy miłośników ekologicznej pielęgnacji ciała oraz wszystkich spragnionych spokoju i prostoty na wiosenny warsztat tworzenia ekologicznych kosmetyków, masażu i obcowania z naturą w Wiejskim OGRODZIE SPA To już trzeci rok z rzędu zapraszamy na kilka godzin do swojej prywatnej przestrzeni w wiejskim ogrodzie. Czas spędzimy na działaniu, dbaniu o odżywienie skóry, relaksowaniu ciała i ducha w bliskim kontakcie z naturą, w kreatywnym towarzystwie. Warsztaty, to nie tylko okazja do stworzenia ...