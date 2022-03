Powracamy do tematu parkingu i zagospodarowania terenu przy Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. W porannej Rozmowie na 96 FM głos w tej sprawie zabierał Sebastian Ciemnoczołowski, zaś w audycji Prezydent na 96 FM specjaliście ds. inwestycji przy lecznicy odpowiedział Janusz Kubicki.

Czy będzie parking i w jakiej formie i czy pieniądze na niego pochodzące z „Polskiego Ładu” nie przepadną? Ciemnoczołowski mówił dziś w Radiu Index, że tę inwestycję samorząd województwa chciał realizować wspólnie z miastem, ale nie w formie parkingu wielopoziomowego. – Pieniądze się znalazły, to teraz jest problem, żeby je wydać – twierdzi prezydent Zielonej Góry.

Załatwiłem ponad 30 mln zł, które mają prawo wydać w szpitalu, to oni nie wiedzą, jak to zrobić. Nie potrafią się za to zabrać. Za chwilę stracą te pieniądze. Jeżeli nie potrafią zarządzać tym szpitalem, niech go oddadzą miastu. Niech przestaną inwestować w budowę “pałaców marszałkowskich”. Róbmy to z głową.