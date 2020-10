Chciałem zwrócić uwagę na to, że impreza jest wspólnym dziełem Uniwersytetu Zielonogórskiego i Instytutu Sztuk Wizualnych UZ, oczywiście galerii BWA, Muzeum Ziemi Lubuskiej i Fundacji Salony. A zostaliśmy dofinansowani przez MKiDN, oraz Urząd Miasta Zielonej Góry i Uniwersytet również. Jest to taka impreza podobnie jak Złote Grona i Biennale Sztuki Nowej, która łączy różne siły, łączy różne instytucje, również organizacje pozarządowe w takim wspólnym działaniu. Moim zdaniem to jest bardzo ważne, że działamy razem.

Wydarzenie z udziałem kilkudziesięciu artystek i artystów dedykowane zostało mikronarracjom nawiązujących do problemów współczesności.

Ta waga, którą chcielibyśmy nacechować to spotkanie polega właśnie na tym, że program imprezy jest międzynarodowy. Polega również na tym, że artyści, którzy zostali do tego programu zaproszeni poruszają tematy, które związane są ze współczesnością. Kwestie wykluczenia mniejszości, kwestie rozrachunku z kolonialną przeszłością świata, problemów, które widzimy teraz. Kwestia oczywiście pandemii, która jest bardzo nacechowująca wydarzeniem całego świata. To wszystko, co jest teraźniejszością, a co wpłynie na przyszłość.