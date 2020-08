Szpital Uniwersytecki ma nowy sprzęt do izolacji i transportu pacjentów z koronawirusem. To komora z folii, w której można przewozić zakażoną osobę np. na inny oddział. Pacjent może w niej oddychać powietrzem wtłaczanym do środka przez kompresor. Komora ma również filtry, które zatrzymują wirusa, by nie wydostał się na zewnątrz.

Co ważne, poprzez rękawy wbudowane w tunel personel medyczny może nadal udzielać pacjentowi pomocy.

Tak obrazowo mówiąc, jest to coś w rodzaju „inkubatora”, ale dla dorosłej osoby, czyli folii, w której znajduje się zakażony pacjent. W tej tubie są również otwory z rękawami, dlatego w trakcie transportu pacjenta mogą być wykonywane czynności medyczne.

Taki system transportu zwiększa bezpieczeństwo medyków. Był już przetestowany w szpitalu.

Są przecież takie przypadki, że osoby zakażone, chore na COVID-19, mają też różne inne choroby. Niekoniecznie choroby takie można leczyć na oddziale zakaźnym. Mieliśmy na przykład pacjenta z zawałem, bodajże w niedzielę. Ta osoba została natychmiast, jak to w takich przypadkach bywa, przewieziona przy pomocy tego systemu izolacji do specjalnego miejsca. Mam tu na myśli pracownię hemodynamiki i radiologii zabiegowej, gdzie pacjentowi została udzielona fachowa pomoc. Ten pacjent trafił zresztą do izolatki, nie z powrotem na oddział zakaźny.

System Izolacji i Transportu Medycznego kosztował 72 tysiące złotych. Był sfinansowany z 2-milionowej dotacji z urzędu marszałkowskiego, przeznaczonej na walkę z COVID-19. Za tę sumę szpital kupił również pakiet środków ochronnych, 6 respiratorów, mobilne USG i rentgen czy kardiomonitor.