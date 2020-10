Bezpieczeństwo systemów informatycznych od zawsze było ważną gałęzią branży IT. Ma znaczenie szczególnie teraz, gdy właśnie za pośrednictwem komputerów i internetu odbywa się komunikacja w firmach czy szkołach. Do sieci przenosi się także cykl szkoleń dla młodzieży z zakresu cyberbezpieczeństwa – Perceptus IT Security Academy.

Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego i uczniowie szkół średnich będą mogli poszerzyć swoją wiedzę, już z myślą o przyszłej pracy. Udział w akademii może być bowiem przepustką do zatrudnienia.

Firmy, które bardzo silnie z nami współpracują, wspomagają nas w kształceniu chociażby sprzętowo, ale także pokazują studentom, że nie trzeba uciekać z tego regionu, żeby znaleźć ciekawą pracę. Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, aby jak najlepiej kształcić informatyków. Rynek informatyków jest teraz bardzo chłonny. Także firmom zależy, aby możliwie najzdolniejsza młodzież do nas trafiała.

Prezes zarządu firmy Perceptus, Jacek Starościc przyznaje, że okres pandemii jest szczególnie pracowity dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Niektóre firmy dopiero teraz zwróciły uwagę na tę kwestię.

To, co pokazywaliśmy do tej pory jako rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa, które sugerowaliśmy naszym potencjalnym klientom, partnerom biznesowym, były traktowane troszeczkę „z boku”. Na dziś ten obszar bardzo mocno urósł. Nie ukrywam, że w okresie pandemii nasz zespół powiększył się bardzo mocno, kończymy w tej chwili nasze centrum badawczo-rozwojowe. Większość naszych działań przeszło do sfery cyfrowej.

Inauguracja szóstej edycji akademii firmy Perceptus odbędzie się w przyszłą środę o 15:00 w siedzibie firmy w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie. Rozmowy o cyberbezpieczeństwie i szkoleniach wysłuchacie w całości na Facebooku Radia Index.