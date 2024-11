Cieszymy się, że zdobyłyśmy pierwsze trzy punkty. Czekałyśmy na ten mecz dosyć długo, bo ta liga zaczęła się dopiero teraz. Zawsze było to troszeczkę szybciej. Tak jak można powiedzieć z tamtego sezonu, nasza mieszanka doświadczenia z młodością zaowocowała i cieszymy się ze zwycięstwa. Niestety, w tym roku nasza liga jest bardzo króciutka, ubolewamy z tego faktu, bo myślałyśmy, że tych drużyn będzie więcej, ale nic nie zrobimy. Trzeba grać, trzeba wygrywać, trzeba się cieszyć się tym, co jest. Musimy wyciągnąć wnioski z tego, co my zrobiłyśmy źle i popracować nad tym przed kolejnym meczem, który odbędzie się za tydzień w Świebodzicach.