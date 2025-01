Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstą mgłą. Alert pierwszego stopnia obowiązuje dla całego regionu, w tym powiatu zielonogórskiego.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od 21:00 we wtorek do środy, do 9:00.