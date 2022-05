Maj jest miesiącem, w którym rozpoczyna się sezon na świeże owoce. Na bazarkach i w sklepach możemy zatem kupić nie tylko na przykład jabłka, ale i uwielbiane przez wielu truskawki. Ile w tym roku zapłacimy za ich kilogram?

Według danych portalu Business Insider, ceny truskawek są niższe niż w ubiegłym roku. Wpływ na to ma przede wszystkim pogoda i import owoców z zagranicy. Nikola Wolanin, sprzedawczyni truskawek w Zielonej Górze, podkreśla, że cieszą się dużą popularnością.

Truskawki, które tutaj mam są z Nowogrodu Bobrzańskiego. Za kilogram stoją jakieś 16 – 17 złotych. To zależy od tego, czy dobrze się sprzedają w ciągu dnia, czy nie. Wczoraj na przykład zabrakło, był taki popyt, że zabrakło truskawek i już pod koniec dnia no nie było skąd ich wziąć tak naprawdę, bo nie było ich tyle.

Ceny pozostałych owoców, a także warzyw i wyrobów zwierzęcych nie maleją. Sprzedawczyni Emilia Komorowska zaznacza, że obecnie coraz więcej klientów sprawdza ceny niemal wszystkich kupowanych produktów.

Rozmawiając z rolnikami, mówią, że wszystkie środki ochrony roślin poszły tak ceny w górę, że oni wszyscy muszą to też nałożyć na swój produkt. Wszystkie te dodatkowe czynniki, jakie wpływają na produkcję warzyw i owoców, będziemy my odczuwali i to jest wszystko powiązane. My też domagamy się obniżenia cen, bo to też nie może być tak, że będzie wszystko rosło, bo nie będzie potem kupca.