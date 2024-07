Na wizytę w Oddziale Paszportowym w Zielonej Górze trzeba czekać miesiąc! Zainteresowanie wyrobieniem dokumentu jest duże, dlatego warto z wyprzedzeniem zarezerwować sobie termin.

Oddział Paszportowy znajduje się przy ul. Podgórnej 7. Żeby złożyć tam wniosek o dokument, miejsce rezerwuje się na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie wyrobienie paszportu trwa minimalnie 2 tygodnie – mówi Robert Czuchrzyński kierownik Oddziału Paszportów w Zielonej Górze.

W tej chwili wolne terminy są na początku sierpnia. Cały lipiec jest już zarezerwowany. Od złożenia wniosku do odbioru paszportu czas realizacji jest do 4 tygodni. Obecnie od 2 do 3 tygodni już mamy dokument w ręce i możemy jechać na wakacje.

Na wizytę w biurze paszportowym należy zabrać ze sobą poprzedni paszport, dowód osobisty i zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Jeżeli ktoś zapomni wyrobić dokument na czas, to ma 2 rozwiązania – dodaje Czuchrzyński.

Zawsze może też przyjść do oddziału bez rezerwacji. Oczywiście czas obsługi będzie wtedy uzależniony od osób, które taką rezerwację posiadają. Również złoży wniosek, zasygnalizuje tą konieczność – że przegapił, czy zaskoczyła go jakaś sytuacja losowa związana z wyjazdem – też staramy się wtedy pomóc, żeby o czasie ta osoba wyjechała. Jeśli chodzi o takie skrajne przypadki, gdzie wyjazd do kwestia godzin, to mamy w kraju 2 punkty na Lotnisku Chopina i Lotnisku Balice. To są punkty do wydania paszportu natychmiastowego.