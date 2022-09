Już niedługo studenci powrócą na uczelnię. Zanim to nastąpi wielu z nich musi znaleźć pokój, mieszkanie lub akademik, w którym zamieszkają. Okazuje się, że nie będzie to łatwe zadanie. Ile będą musieli zapłacić za wynajem w Zielonej Górze?

Dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego uczelnia ma 6 akademików – cztery z nich znajdują się w pobliżu campusu A, a dwa pozostałe przy campusie B. Cena uzależniona jest od rodzaju pokoju. Szczegóły podaje Katarzyna Litwin, kierownik Działu Spraw Studenckich.

Ci, którzy nie znajdą miejsca w akademiku, mogą poszukać mieszkania wraz ze znajomymi. Jak w tym przypadku wygląda sytuacja cenowa? Na to pytanie odpowiedziała nam jedna z właścicielek zielonogórskiego biura nieruchomości, Julita Szymańska.

Po pierwsze, jest bardzo mało mieszkań dostępnych dla studentów i te mieszkania są bardzo drogie i jeżeli są, to natychmiast schodzą. Ostatnio mieliśmy mieszkanie przy uczelni, około 40 m2, w cenie 1500 złotych plus opłaty, z tym, że te opłaty są dosyć wysokie, ponieważ są to mieszkania spółdzielcze, własnościowe, no i czynsze wahają się od około 500 zł w górę. Plus do tego trzeba liczyć media – prąd i gaz. Więc mniej więcej takie są koszty dla studentów.