III ligowa drużyna UZ AZS organizuje II nabór do drużyny. Spotkanie z trenerami już niedługo bo 4. września. O szczegółach mówi Wiktor Zasowski trener III ligowego zespołu.

Wiktor Zasowski będzie w przyszłym sezonie tworzył sztab trenerski w drużynie siatkarek AZS-u z Jarosławem Łukaszkiewiczem. Na co dzień obaj zajmują się szkoleniem w zielonogórskich zespołach młodzieżowych, a najlepsze zawodniczki tych drużyn mają tworzyć fundament trzecioligowego zespołu uniwersyteckiego.

Ogłaszamy drugi trening naborowy. Wszystkie chętne dziewczyny zapraszam do wzięcia udziału. Chcemy sprawdzić chętne dziewczyny do grania. Do drużyny dołączą dziewczyny z Trzynastki Zielona Góra i kilka dziewczyn ze Świtu Drzonków. Chcemy, żeby o sile zespołu stanowiły dziewczyny z Zielonej Góry.