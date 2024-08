Promocja lokalnych produktów, a także, a może przede wszystkim, rozmowy i spotkania przedstawicieli lubuskiego samorządu i nawiązywanie kontaktów – to cel lubuskiej misji gospodarczej. Trwa ona podczas odbywających się w Paryżu igrzysk olimpijskich.

Lubuskie jest widoczne w Domu Polskim, gdzie odbywają się spotkania o charakterze gospodarczym, a ostatnio młodzież z naszego województwa mogła zobaczyć się z naszą tenisistką Igą Światek. Co może dać taką wizyta w stolicy Francji? Poseł lubuskiej Koalicji Obywatelskiej Waldemar Sługocki, pytany o zdanie przyznał, że korzyści dla naszego regionu będą wielowymiarowe.

Jeśli my możemy się pojawić w Domu Polskim, zbudować relacje, bo to jest rywalizacja sportowców, ale także przeogromne wydarzenie o charakterze polityczno-społecznym. Dochodzi do relacji, spotkań i to jest dobra formuła, by pokazać potencjał województwa lubuskiego i zbudować relacje.