Dziś (tj. w środę, 28.08) początek igrzysk paralimpijskich. W Paryżu będziemy ściskać kciuki za biało-czerwonych, w tym za pięcioosobową reprezentację Startu Zielona Góra.

We Francji o medale powalczą trzej tenisiści stołowi: Piotr Grudzień, Tomasz Jakimczuk i Igor Misztal, parakajakarz Mateusz Surwiło i parastrzelec Szymon Sowiński. Ten ostatni jest wicemistrzem paralimpijskim sprzed trzech lat z Tokio.

Trener Sowińskiego, Marek Marucha liczy, że jego podopieczny we Francji będzie w stanie zrobić jeszcze jeden krok w górę na podium.

Szymon startuje w trzech konkurencjach, na trzech dystansach – 10-metrowej, 25-metrowej i 50-metrowej. Przygotowywaliśmy się najbardziej do jego koronnej konkurencji, 25-metrowej. To z niej ma srebro z Tokio. Ma bardzo wysoki poziom. Rywalizuje w każdym finale mistrzostw świata i Europy. W założeniu jest medal, każdy trener chciałby złota. Dążymy do tego i myślę, że jest to w zasięgu ręki.