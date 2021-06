Nikt lepiej nie zachęci do uprawiania sportu, jak gwiazdy z boisk i parkietów. Okazja do spotkania znanych twarzy polskiego sportu i odbycia wspólnego treningu w piątek, 2 lipca w Zielonej Górze.

„Szyjemy sport na miarę” – to inicjatywa skierowana do dzieci, która ma pozwolić na powrót do aktywności fizycznej po przerwie spowodowanej pandemią, a tym samym aktywnie otworzyć wakacje. Zielona Góra idzie na pierwszy ogień. Do nas przyjadą sportowe gwiazdy, o których mówi Jakub Konieczka, współorganizator wydarzenia.

Krzysztof Ignaczak, Cezary Trybański oraz Marcin Lijewski, a więc trzy dyscypliny halowe – siatkówka, koszykówka oraz piłka ręczna w formie jednego, wyjątkowego treningu. Będziemy mieli możliwość ćwiczyć, ale i spotkać się z mistrzami sportu i w ten sposób powrócić symbolicznie do ćwiczeń fizycznych po pandemicznej przerwie. Na wszystkich uczestników czekają pakiety startowe, każdy dostanie piłkę. Warto zarejestrować się. Rejestracja jest darmowa, a ilość miejsc ograniczona. Warto się spieszyć.

Impreza w Zielonej Górze odbędzie się w ten piątek, 2 lipca. Rozpocznie się o 11:00 i potrwa do 15:00. Co dla dzieci szykuje były mistrz świata w siatkówce – Krzysztof Ignaczak i jak chce zachęcać młodych ludzi do uprawiania sportu?

Na pewno będzie świetna zabawa z małymi elementami profesjonalnego sportu, który ma zachęcić do uprawiania sportu. Poznacie trzy dyscypliny sportu. My walczymy, jak możemy, żeby pokazać, że trzeba znaleźć złoty środek między sportem, a graniem w gry komputerowe. Babcie mawiały w zdrowym ciele zdrowy duch. Aktywności fizycznej na świeżym powietrzu albo w hali też nie może zabraknąć.

Zapisy na darmowy trening, który odbędzie się na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Sulechowskiej, prowadzone są na stronie: www.szyjemysportnamiare.pl. Tam należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zielona Góra jest pierwszym z dziesięciu miejsc w kraju, które odwiedzą Krzysztof Ignaczak, Marcin Lijewski i Cezary Trybański.

Program wydarzenia:

11:00-11:10 Rozmowa z uczestnikami na temat przygotowania do treningu i rozgrzewki.

11:10-11:40 Rozgrzewka z udziałem wszystkich uczestników, podział na stacje

11:45-13:00 Trening poszczególnych elementów gry w siatkówkę, piłkę ręczną i koszykówkę. Uczestnicy są podzieleni na grupy. Trenerzy przechodzą kolejno do każdej grupy.

13:10 Skills Challange –konkurs umiejętności sportowych z trzech dyscyplin – tor przeszkód

14:00 Wykład dotyczący bezpieczeństwa, pierwszej pomocy, oraz bezpiecznego uprawiania sportu. Dodatkowo elementy motywacji na podstawie karier sportowych ambasadorów projektu

14:30 Rozmowy, zdjęcia, autografy

15:00 Zakończenie imprezy