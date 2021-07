Koszykówka, piłka ręczna i siatkówka – każdej z tych dyscyplin mogły dziś spróbować dzieci pod okiem mistrzów. W Zielonej Górze odbył się pierwszy z zaplanowanych dziesięciu treningów, które prowadzili Krzysztof Ignaczak, Marcin Lijewski i Cezary Trybański.

Mistrz świata w siatkówce, medalista mistrzostw świata w piłce ręcznej, a także pierwszy Polak w NBA, to twarze projektu „Szyjemy sport na miarę”. Byli sportowcy próbują zachęcić do aktywności sportowej młodych ludzi. Jak im poszło w Zielonej Górze?

Uczestnicy treningu na stadionie przy ul. Sulechowskiej mieli za zadanie posmakować każdego z trzech sportów, choć największym zainteresowaniem cieszyła się koszykówka, co z dumą podkreślał w rozmowie z nami Cezary Trybański.

Padło pytanie, które przyszedł dla siatkówki? 2-3 ręce poszły w górę. Kto dla piłki ręcznej? Kilka rąk w górę. A kto dla koszykówki? Wtedy był las rąk i “serducho” się raduje! Przede wszystkim chcemy zachęcić te dzieci do ruchu. Wiemy, co spotkało nas w ostatnim roku, więc brakuje tym dzieciom ruchu. Ja nie ukrywam, że kiedy sam stawiałem pierwsze kroki w koszykówce, to była podobna inicjatywa na Agrykoli. Spotkałem tam śp. Małgosię Dydek. Zrobiła wtedy na mnie ogromne wrażenie i to był dla mnie ogromny bodziec do kolejnych treningów.