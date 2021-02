Zobacz info

Walentynki tuż tuż, więc szykujemy dla Was dwie niespodzianki 🤟 Pierwszą z nich będzie koncert walentynkowy Live. Zespół BOLOBOYS wystąpią na naszym ogólnym kanale The Droshkoov Theatre na You Tube https://youtube.com/channel/UCoAu3WYG-pY3tmOEUvvvP2w Wydarzenie odbędzie się 13.02 o godzinie 19:00. W trakcie koncertu chłopcy z BB przypomną stare dobre przeboje ale również premierowo zagrają szykowany specjalnie na tę okazję numer „14 DZIEN LUTEGO” 🔥🔥 Drugim prezentem będzie premiera teledy...