Ze względu na okres wakacyjny, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizuje mniej akcji wyjazdowych. A przypomnijmy, że niedawno centrum otrzymało nowego, trzeciego już krwiobusa. Ten czeka aż wyruszy w trasę i przywiezie do bazy cenny czerwony płyn.

Akcję oddawania krwi można zorganizować np. w firmie lub przy okazji jakiegoś wydarzenia. Mówi Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Mamy na tą chwilę 3 krwiobusy. Szkoda, że na razie stoją, bo nie mają gdzie wyjechać. Ale wierzę w to, że znajdzie się osoba, która zechce zorganizować taką akcję. To naprawdę nie jest trudna sprawa. Kwestia odpowiedniego miejsca, terminu i paru osób, które zechcą tą krew oddać. My jesteśmy otwarci – zachęcam do współpracy. Informacje o tym, jak taką akcję zorganizować znajdziecie na naszej stronie internetowej.