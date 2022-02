Do przerwy pogoń, po zmianie stron powiększanie przewagi. Enea Zastal BC z 16. wygraną na polskich parkietach! Zielonogórzanie pokonali w hali CRS Twarde Pierniki Toruń 85:67.

To był hit 23. kolejki Energa Basket Ligi i ważne spotkanie w kontekście układu czołówki tabeli przed play-off. Zastal zaczął… fatalnie. W pierwszej kwarcie przegrywał już różnicą 14 punktów, by zaliczyć udaną serię w końcówce pierwszej kwarty, po zakończeniu której przegrywał punktem. Tak też było do przerwy, bo choć wynik oscylował wokół remisu, zielonogórzanie wychodzili też momentami na prowadzenie, to jednak nie byli w stanie odskoczyć.

Sztuka ta udała się dopiero po zmianie stron. Spora w tym zasług Devoe Josepha. Po jego dwóch “trójkach” i jednym rzucie za 2 pkt., tuż przed końcową syreną, Zastal prowadził 10 punktami przed czwartą odsłoną. W niej, zaraz po rozpoczęciu Amerykanin “poprawił” jeszcze jednym celnym rzutem z dystansu. Kilka chwil później po celnym floaterze Andy’ego Mazurczaka było już +15. Ostatnie minuty, choć z przewagą Zastalu, to też ze sporą liczbą błędów po obu stronach.

Minutę przed końcem, gdy za trzy punkty trafił Nemanja Nenadić zielonogórzanie mieli już nawet 19 “oczek” przewagi. Gra toczyła się jednak do końca o zwycięstwo w dwumeczu. W Toruniu zielonogórzanie ulegli różnicą 18 punktów, a w Zielonej Górze to Twarde Pierniki przegrały ostatecznie w takich rozmiarach, bo w końcówce jeden rzut wolny trafił bardzo burdno grający przez cały mecz Daniel Amigo. W dwumeczu padł więc remis.

W poniedziałek przed Zastalem już kolejne spotkanie. Tym razem z euroligowym Zenitem Sankt Petersburg w ramach ligi VTB (19:00).