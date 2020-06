W dniach od 8 do 14 czerwca Archiwum Państwowe w Zielonej Górze będzie świętować Międzynarodowy Tydzień Archiwów.

Każdy z nas jest po trochu domowym archiwistą. Uwielbiamy gromadzić rodzinne pamiątki, czy też przeglądać stare fotografie i filmy. W najbliższych dniach zielonogórzanie będą mieli okazję zanurzyć się w historii Winnego Grodu zatrzymanej w kadrze. Już po raz drugi Archiwum zaprasza mieszkańców na filmowe seanse w kinie plenerowym. Tym razem zielonogórzanie sami zdecydują, co zobaczą na dużym ekranie. Wystarczy zagłosować na stronie internetowej Archiwum.

Trzeba przyznać, że proponowany repertuar jest obszerny i jest w czym wybierać. Rywalizacja jest naprawdę zacięta. Dwa tytuły zebrały największą liczbą głosów: „Linia automatycznego spawania ścian wagonu” z 1973 roku i „Wędrówki lubuskie” z 1967. Po wyborach mieszkańców widać przywiązanie do dawnego zakładu przemysłowego ZASTAL i sentyment do regionu.

Wszystkie filmy są przygotowane przez Lubuski Klub Filmowy, który działał w Zielonej Górze już od lat 50’. Wszystkie filmy klub przekazał do naszych zbiorów i udało się nam je niedawno dygitalizować. Dzięki temu możemy je państwu udostępnić. Są to filmy o tematyce przyrodniczej i krajoznawczej. Na temat lubuskiego województwa, ale również filmy specjalistyczne, np. „Linia automatycznego spawania ścian wagonu” z 1973 roku. Był to film kręcony na zlecenie Zastalu. Mogą państwo głosować na to, co zostanie puszczone w kinie plenerowym. Film ten walczy o palmę pierwszeństwa z filmem “Wędrówki lubuskie” z 1967 i to ten film poleci na pewno.

Kino plenerowe będzie otwarte dla mieszkańców w wyznaczonych dniach – 10, 19 i 26 czerwca. Dla tych, którzy są mocno zajęci swoimi obowiązkami, instytucja planuje kolejne pokazy w wakacje.

Okoliczności spowodowane epidemią utrudniają bezpośredni kontakt. Kustosze naszego archiwum zapraszają do nietypowej „zabawy” i interakcji nie tylko z zielonogórskim oddziałem, ale również z Archiwami na całym świecie.

Hasłem przewodnim całych obchodów jest z angielskiego „Archive it…” To jest hasło, pod którym naszych odbiorców chcemy zaktywizować. Będziemy prosić państwa, żeby zaprezentować w Internecie, to czym dla Was jest archiwum. Zachęcamy żebyście coś na ten temat napisali, przedstawili jakieś fotografie z własnych wizyt w archiwum, lub fotografie tego co ciekawego znaleźliście w archiwum. Używając hasztagu w mediach społecznościowych (#archiveit) połączycie się ze wszystkimi archiwami na świecie. Można również użyć jego polską wersję #archiwato.

Przy okazji święta Archiwum Państwowe chwali się swoimi zbiorami. W rozmowie z Radiem Index, specjalista Maciej Mamet opowiedział o najciekawszych dokumentach, które są przechowywane w budynku archiwum przy al. Wojska Polskiego 67. Najciekawsze są dokumenty wydane przez królów polskich, od Kazimierza Wielkiego aż po ostatnich królów elekcyjnych.

Ale taką perełką wśród nich jest dokument Władysława IV Wazy i jest to jedyny dokument polskiego króla wydany dla miasta Zielonej Góry. Najciekawsze jest to, że w tym okresie dokumenty wydawane przez królów polskich były przeważnie po łacinie, a ten dokument wydano dla Zielonej Góry, która leżała za granicami Rzeczpospolitej, a jest w języku polskim. I co jeszcze bardziej ciekawe, nazwa miasta jest w języku polskim. Mamy Zieloną Górę a nie Grunberg, jak wtedy przecież oficjalnie miasto się nazywało.

Więcej o Międzynarodowym Dniu Archiwów w Zielonej Górze, a także o pracy archiwisty w całej Rozmowie na 96 FM z Maciejem Mametem.