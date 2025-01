W dzisiejszym “Hej Index Kosz” rozmawialiśmy i debiutach nowych zawodników Orlen Zastalu, o sytuacji w Orlen Basket Lidze, a w drugiej części sporo o Q8Oils SKM Zastalu, bo w naszym studiu gościliśmy Piotra Bakuna trenera naszych młodzieżowców. Dlaczego transfer z juniora do seniora jest taki trudny? O tym również w programie.

Orlen Zastal powalczy dziś o ósme zwycięstwo w Orlen Basket Lidze. Zielonogórzanie są już w Toruniu, gdzie o 17:30 zmierzą się z Arriva Polskim Cukrem, i będą grać już bez Waltera Hodge’a, który wraca do ojczyzny, ale za to z Ty Nicholsem. Mówi gość dzisiejszego magazynu “Hej Index Kosz” Piotr Bakun.

Ty wszedł w zasadzie z podróży do grania i wyglądał jakby…I z drzwiami w hali mistrzów właściwie. Dokładnie! I wyglądał jakby się z tymi zawodnikami znał bardzo dobrze. Ludzie, którzy znaleźli takiego chłopaka, wiedzą, że on właśnie taki jest. Jego walory mentalne, jego zachowania, jego przydatność do zespołu, jakim jest człowiekiem. I widać, że jest to po prostu utalentowany chłopak, który jest w porządku, chce grać. I wie, po co tutaj przyszedł