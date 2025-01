Rzeczywiście, wróciły takie emocje, gdzie się przypominają te czasy sprzed kilku lat, gdzie cała hala potrafiła wcale niewołana przez Klub Kibica, a nawet sama z siebie w końcówce meczu wstać i dopingować. Zawodnicy widać, że to czuli. Gra jest naprawdę dużo lepsza. Te dwa mecze trzeba bardzo docenić, bo uważam, że jeśli chodzi o dobrą grę Zastalu, to można było tutaj się spodziewać, że pójdzie to w dobrą stronę, ale jeśli chodzi o wyniki, to tutaj naprawdę… Jedno spotkanie z tych dwóch, gdybyśmy wygrali, to już byłbym zadowolony przed tymi meczami, a nie mówiąc już o tym, że dwa się udało wygrać