W poniedziałek ostatni mecz w hali CRS Waltera Hodge’a. Orlen Zastal zmierzy się wtedy z PGE Spójnią Stargard, a kto zastąpi Portorykańczyka?

Tego wciąż nie wiadomo. Sławomir Kotylak, przewodniczący rady nadzorczej Grono SSA w magazynie “Hej Index Kosz” przekonywał, że poszukiwania „jedynki” to sprawa priorytetowa, która jednak musi być przemyślana.

Kotylak podkreślił również, że do klubu spływa bardzo dużo ofert od agentów.

Cały czas pracujemy nad pozyskaniem “jedynki”. To nie jest zbyt łatwe zadanie, bo nie tylko my szukamy gracza na tę pozycję. Proszę zobaczyć, ile jest zmian w klubach, które niejednokrotnie, ze względu na sytuację finansową, mogą składać lepsze oferty. Zamienić Waltera nie jest zbyt łatwo, pomijam już sferę marketingową, ale chodzi mi o wartość sportową. Potrzeba zawodnika, który będzie sprawdzony i który wytrzyma kondycyjnie i zdrowotnie, przynajmniej do końca sezonu.

Jak wygląda obecnie sytuacja finansowa klubu? Kilka dni temu do nazwy zespołu dołączył sponsor tytularny, ale bieżąca działalność to jedno, drugie to naprawa błędów z przeszłości.

– Spółka jest obecnie w procesie restrukturyzacji – tłumaczył w Radiu Index nasz gość.

Proces restrukturyzacji jest procesem umownym, czyli umawiamy się z wierzycielami na określone harmonogramy i wartości, licząc, że część zobowiązań zostanie nam umorzone. Ten proces będzie trwał do końca czerwca i wtedy będziemy mogli określić sumę ostatecznych zobowiązań i do tego stworzymy harmonogram spłat. On będzie uzależniony od m.in. pozyskanych środków sponsorskich, a także od innych podmiotów, które wspierają klub.

poniedziałkowy mecz ze Spójnią w hali CRS o 19:00.