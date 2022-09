Wyszukiwanie ciekawostek z Naszego miasta jest niebywałą frajdą. Przekopywanie archiwaliów, dokumentów oraz wszelakich informacji może doprowadzić… do niesamowitych znajomości, informacji.

Dawno zwykły list wyciągnięty ze skrzynki nie wywołał u mnie takiego entuzjazmu. Po jego otwarciu moje oczy jeszcze bardziej się zaświeciły. Była w nim niesamowita przesyłka od jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów Austrii, Niemiec, Szwajcarii – Heinza Behrensa.

Zapytacie się zapewne kim jest Heinz Behrens i cóż on ma wspólnego z Naszym miastem? Spieszę z rozwianiem tej zagadki. Bo to kolejna osoba, która w Naszym mieście jest niestety… NIEZNANA!

Heinz Behrens urodził się 30 września 1932 roku w Grünbergu. Od urodzenia mieszkał w nieistniejącym dziś już domu przy dzisiejszej ul. dra Pieniężnego. Dorastał bez swojego ojca, a jego mama – Valeska (swoją drogą bardzo ładne imię) – jako niewykwalifikowana pracownica fabryczna utrzymywała rodzinę. Żyli biednie, ale na mama robiła wszystko, aby Heinz tego stanu nie odczuwał i nie był wytykany wśród kolegów. Kiedy miał osiem lat został zapisany na nauki gry na fortepianie. W Naszym mieście ukończył także pierwsze etapy swojej nauki. Wojnę przeżyli w miarę spokojnie, ale jednak opuścili Grünberg i przenieśli się do zachodnich Niemiec.

Tam Heinz w latach 1948-1951 podjął naukę na Uniwersytecie Teatru i Muzyki w Halle. Zaskakujący w jego wspomnieniach jest fakt, że pierwszy raz w teatrze był w wieku… 15 lat. Mieszkając w Grünbergu, pomimo że niedaleko był teatr miejski – nigdy w nim nie był. Po ukończeniu nauki podjął się roli aktora teatralnego Rostocku, Erfurcie oraz Dessau. Został zauważony przez telewizję i zadebiutował w 1960 roku w filmie „Miłość od pierwszego wejrzenia”.

Sławę przyniosła mu rola Maxa Baumana oraz rola w filmach serii „Polizeiruf 110”. Znalazł się wtenczas na szczycie popularności. Nie porzucił jednak teatru i w dalszym ciągu grywał w produkcjach Teatru Telewizji Moritzburgu. Grywał w wielu produkcjach filmowych i był najbardziej rozpoznawalnym aktorem tamtejszych czasów.

Po upadku Muru Berlińskiego skupił się na rolach teatralnych i występował na scenach w Berlinie, Dreźnie oraz Zürichu. „Od 2002 do 2010 był członkiem Musical Comedy Berlin”. Pod koniec swojego życia miaszkał w Rauchfangswerder.

Gdyby ktoś pytał, to pomimo faktu, iż mieszkał w Naszym mieście i tu się uczył, to Heinz nie jest honorowym Obywatelem Miasta Zielona Góra. Nie będzie mu jednak dane odebrać tego tytułu, gdyż zmarł 9 sierpnia 2022 roku nie przyjeżdżając do Zielonej Góry.

Tekst:

dr Grzegorz Biszczanik – historyk, filokartysta, znawca dziejów Zielonej Góry