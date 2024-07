Krajowa Administracja Skarbowa już po raz trzeci w ciągu zaledwie kilku miesięcy zatrzymała tego samego mężczyznę, który handlował nielegalnym tytoniem. Tym razem 29 latek miał w domu blisko 700 kg tytoniu do bez akcyzy. Teraz o losach mężczyzny zadecyduje Sąd.

Lubuscy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (SCS) skontrolowali prywatną posesję w pod zielonogórskim Przytoku. W budynku znaleźli przesyłki kurierskie z etykietami, w których znajdował się tytoń do palenia, kartony do jego pakowania oraz inne rzeczy świadczące o nielegalnej działalności. Dodatkowo funkcjonariusze SCS w pojeździe zaparkowanym na posesji znaleźli już gotowe przesyłki kurierskie z etykietami a w drugim aucie worki jutowe z tytoniem do palenia bez polskiej akcyzy. Razem podczas przeszukania znaleźli 695, 75kg nielegalnego tytoniu. Szacunkowa wartość zatrzymanego towaru to blisko 70 tyś. zł. Natomiast uszczuplenia VAT i akcyzy to razem ponad 856 tys. zł.

Zatrzymany mężczyzna jest dobrze znany lubuskim funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej. Sprawa zaczęła się w grudniu 2023 roku od kontroli drogowej samochodu osobowego, którym kierował ten mężczyzna. Wówczas zatrzymano przy nim 220,80 kg nielegalnego tytoniu w przesyłkach. Paczki miały być prawdopodobnie wysłane za pośrednictwem przesyłek kurierskich do różnych odbiorców.

W kwietniu ten sam mężczyzna został zatrzymany na prywatnej posesji w powiecie zielonogórskim. Tam prowadził konfekcję tytoniu nieoznaczonego polskimi znakami akcyzy. Wówczas zatrzymano przy nim 624,40 kg nielegalnego tytoniu oraz 5,6 g marihuany.

Recydywista usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego . Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. zł, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.