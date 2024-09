Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował o zakończeniu sezonu na H2Ochli. Po obiekcie będzie można natomiast spacerować. W związku z tym zmienił się tam cennik oraz godziny otwarcia.

Za bilet ulgowy zapłacimy teraz 1 zł, a za normalny 2 zł. Od poniedziałku do piątku H2Ochla będzie czynna od 12:00 do 18:00. W soboty, niedziele i święta od 10:00 do 18:00.