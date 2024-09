– Na początku powodzi pojawiły się sprzeczne komunikaty i to mogło mieć wpływ na spóźnione dziłania przeciwpowodziowe. W naszym regionie dotyczyły Szprotawy – mówił w Rozmowie na 96FM Grzegorz Maćkowiak radny miejski PiS. Były doradca wojewody lubuskiego stwierdził, że teraz najważniejsza jest walka z powodzią, a nie rozliczanie winnych.

Szybkość działania i zdecydowanie pozwoliły uratować polskich przedsiębiorców w czasie pandemicznym. – Teraz jest podobna sytuacja. Polacy stracili majątki i interesy – z nadzieją na sprawne działania popowodziowe rządu powiedział Maćkowiak.

O konsekwencjach, trudnych wyborach i konsekwencjach będziemy jeszcze rozmawiać. Można jednak juz teraz zauważyć, że są pewne niedociągnięcia. Najpierw na szczeblu krajowym zwłaszcza na początku powodzi były sprzeczne komunikaty. Potem to się rozlewało na wojewodów. Premier nie do końca wiedział o jakich stanach wody mówimy. Te prognozy były sprzeczne

Mimo, że powódź jeszcze trwa zaczęło się już szacowanie strat. – Na odbudowę będą potrzebne miliardy złotych i precyzyjne zapisy prawne – dodał miejski radny.

To musi być szybka pomoc. Te pieniądze nie mogą być zbyt małe. Te 4 czy 5 miliardów o których się mówi to jest za mało. To jest oczywiste bo skala jest zniszczeń jest ogromna. Wystarczy spojrzeć na Kłodzko i teren wokół niego tam zniszczenia, i to dotyczy jednego miasta i jego okolicy, są ogromne