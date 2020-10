Dzisiaj trudno byłoby sobie wyobrazić, że przy ul. Ciesielskiej nie ma parkingu. A dwa wieki temu znajdował się tam sporych rozmiarów teren zielony, gdzie było zaledwie kilka budynków. Pod koniec XIX w. plac był systematycznie zabudowywany i wybudowano tam Urząd Miar i Wag… który później stał się kościołem.

W 1873 r. stosowną dokumentacją budowlaną i wnioskami wystąpiono do Policji Budowlanej z pozwoleniem o wybudowanie Urzędu Miar i Wag. Tak, urząd musiał uzyskać pozwolenie od Policji – nie było zmiłuj się! Miał to być jednokondygnacyjny budynek z nielicznymi detalami architektonicznymi znajdującymi się nad oknami. Na szczególną uwagę zasługiwał jednak fakt, że na szczycie dachu, w centralnej części miał się znajdować orzeł z rozpostartymi skrzydłami. Nowy budynek miał być ogrzewany piecami kaflowymi, a co ciekawe miały w nim znajdować się tylko dwa pomieszczenia – pokój urzędniczy oraz sporych rozmiarów sala zwana pokojem dębowym.

Po zawiązaniu grünberskiego Zboru Baptystów, Dom Modlitwy przy ul. Jaskółczej stał się zbyt mały dla licznie przybywających na msze wiernych. W związku z tym postanowiono poszukać w mieście korzystniejszych warunków lokalowych. Prowadzono wiele rozmów, a oczekiwana zmiana nastąpiła w 1930 r. kiedy to Urząd Miar i Wag opuścił swoją dotychczasową siedzibę. Dom Modlitwy został przeniesiony, na podstawie najmu długoterminowego, do tego budynku, który od tej chwili nazywany był Domem Zboru (Gemeindenhaus).

W zachowanej dokumentacji, przechowywanej w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, można odnaleźć notatki oraz pisma dotyczące uzyskania niezbędnych zgód z 1931 r. na przeprowadzenie robót budowlanych oraz ukazać wielkość nowego kościoła. W krótkim czasie po uzyskaniu pozwoleń Zbór zdecydował się na modernizacji wnętrz oraz dobudowanie niezbędnych pomieszczeń – magazynu oraz toalet. Wykonano także baptysterium. Z dachu zniknął także orzeł.

Zbór działał nieprzerwanie w nowej siedzibie do 1937 r. kiedy to ze względu na panującą w Niemczech sytuację zaczęły się problemy. Wymówiono Zborowi umowę najmu, ale….po długotrwałych negocjacjach Zbór działał w tym miejscu aż do zakończenia II wojny światowej.

Po II wojnie światowej budynek dawnego zboru znajdował się przy pl. Matejki, gdyż ul. Ciesielską wytyczono dopiero w 1957 r. Wraz z kilkoma innymi budynkami został wyburzony. W latach 60. XX w. już nie można go odnaleźć na mapach. Dziś obecnie w tym miejscu znajduje się parking samochodowy, a pozostałością po dawnej zabudowie jest pompa wodna oraz fragmentu murku oporowego.

Przy pisaniu tekstu wykorzystano m.in. zbiory archiwalne Archiwum Państwowego w Zielonej Górze oraz opracowanie Bernarda Koniecznego “Historia Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Zielonej Górze w latach 1902-1945”.

Tekst:

dr Grzegorz Biszczanik – historyk, filokartysta, znawca dziejów Zielonej Góry