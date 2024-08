Winnica Mozów zaprasza na koncert “Przeboje Mistrzów” w wykonaniu Michała Sołtana. Będzie to ostatnie wydarzenie “Muzycznego Lata na Winnicy Mozów”.

Podczas koncertu usłyszymy twórczość Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, Franka Sinatry w wykonaniu Michała Sołtana. Na event zaprasza Magdalena Komorniczak organizatorka wydarzenia.

Grande finale Muzycznego Lata i ostatnia szansa żeby usłyszeć koncert na żywo na Winnicy Mozów

Michał Sołtan to gitarzysta, wokalista. Uczestnik Must Be The Music 9 czy koncertu Debiuty w Opolu.

Piosenki o miłości, aranżacje jazzowe. Koncert akustyczny z gitara także bardzo sympatycznie. Przeboje mistrzów będą na scenie, ale również w kuchni bo będziemy serwować dania znanych kucharzy

Finał Muzycznego lata na Winnicy Mozów. Jutro o godzinie 20.