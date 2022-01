Co słychać w Lechii Zielona Góra? Klub szykuje się do rundy wiosennej w III lidze. W miniony weekend zielonogórzanie przegrali wyjazdowy sparing z rezerwami Pogoni Szczecin 0:4.

Wczoraj zielonogórzanie ogłosili pierwszego nowego zawodnika. To Łukasz Soszyński, który w CV ma m.in. takie kluby jak Zagłębie Lubin czy Arkę Gdynia.

O nowym graczu, jak również o najbliższych planach klubu, a także działaniach marketingowych na wiosnę mówi Konrad Komorniczak, dyrektor Lechii ds. marketingu.

Spore jak na nasze warunki nazwisko. To chłopak z Lubina, Łukasz Soszyński. Reprezentant Polski w kategoriach młodzieżowych, były kapitan rezerw Zagłębia, potem ekstraklasowe Zagłębie, Arka Gdynia, drugoligowy Sokół Ostróda. To wszystko zdążył zrobić bardzo szybko, bo ma 23 lata. Środek pola, pomocnik z dobrym przeglądem pola. Wierzymy, że nas wzmocni. Oprócz tego, organizacyjnie będzie nas więcej, więcej sponsorów. Budujemy razem z MOSiR-em zadaszenie trybuny, wygranej w Budżecie Obywatelskim. Będzie moc atrakcji. Oglądajcie nas, przychodźcie na mecze i bądźcie z nami, bo to będzie dobra runda.