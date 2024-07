Stolice Lubuskiego nadal są porównywane i choć wspólnie walczą o siłę województwa to nie da się zaprzeczyć, rywalizują w wielu aspektach. – Gorzów totalnie odjechał Zielonej Górze jeśli chodzi o ofertę kulturalną. Nie mamy gdzie zorganizować dużej imprezy biletowanej – mówił Janusz Rewers miejski radny KO.

Chodzi o duże koncerty, festiwale i występy stand -uperów, które mogłyby być organizowane latem na powietrzu choćby tak jak w Gorzowie Wlkp.

Gdzie my mamy zrobić taką imprezę latem? Nie ma gdzie…Jeśli jest infrastruktura to można takie wydarzenia zaplanować i tak rozdysponować miejskie pieniądze żeby jednak coś w tej Zielonej Górze się działo

Sytuację w Zielonej Górze mogłaby poprawić Opera Winna. Pochwalił się pomysłem na przebudowę amfiteatru zielonogórski radny Janusz Rewers.

Coś co by nas wyróżniało architektonicznie i żeby to był obiekt, którym moglibyśmy się pochwalić. Trochę bawiłem się ostatnio sztuczną inteligencją. Może niedługo opublikuje propozycję jak miałby wyglądać amfiteatr