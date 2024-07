Miłosz Góreńczyk awansował do Orlen Basket Ligi z Górnikiem Wałbrzych, ale w nowym sezonie zagra dla swojego Zastalu, a więc w CRS-ie będziemy oglądać rodowitego zielonogórzanina. 23-latek liczy na regularną grę i zapewnia, że dzięki doświadczeniu, które zebrał w Górniku jest gotowy na ekstraklasę.

Góreńczyk rozstał się z Zastalem w 2020 roku i przeniósł się do Wrocławia gdzie na przemian znajdował miejsce w składzie pierwszej drużyny lub rezerw Śląska. W 2022 roku świętował Mistrzostwo Polski, a rok temu dobrze znany w Zielonej Górze Andrzej Adamek zabrał młodego rzucającego do Górnika Wałbrzych. Dla obu był to bardzo udany sezon bo udało się zdobyć awans do ekstraklasy. Zielonogórzanin nie osiągnął jednak porozumienia co do przedłużenia umowy i ostatecznie wybrał powrót do rodzinnego miasta.

Awans do ekstraklasy to jak na razie mój największy sukces w dorosłej koszykówce. Byłem ważną częścią zespołu, ale nie dogadaliśmy się. Cieszę się bardzo, że wracam do Zielonej Góry

Gra w Zastalu to kolejne wyzwanie w karierze 23-latka. Z nowym sezonem są nadzieje na stałe miejsce w składzie i walkę o dużo więcej niż utrzymanie w lidze. Dodatkową motywacją niewątpliwie będzie gra dla swoich kibiców.

Będziemy niewygodną drużyną dla rywali. W Górniku dużo trenowałem z tymi najbardziej doświadczonymi zawodnikami i myślę, że dało mi to dużo mądrości koszykarskiej

Zastalowcy mają rozpocząć przygotowania pod koniec sierpnia. Na razie oficjalnie wiemy o ośmiu podpisanych umowach. Czekamy na kolejne informacje kto zasili skład Zastalu w nowym sezonie.