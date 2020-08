Trwa proces zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Zielonej Góry. Projekt dokumentu zakłada m.in. utworzenie systemu kontroli ruchu kołowego na deptaku. Wjazd samochodów na ten teren ograniczałyby słupki. Ten pomysł podczas swojego ostatniego posiedzenia pozytywnie ocenił Komitet Rewitalizacji.

Jako przedstawiciel mieszkańców w spotkaniu uczestniczył radny Paweł Zalewski. Przyznaje, że ruch samochodów na deptaku jest problematyczny, na co zielonogórzanie już zwracali uwagę.

Również podczas spotkania konsultacyjnego rozmawiałem z mieszkańcami, pytałem ich, jak się do tego odnoszą, czy rzeczywiście słupki są potrzebne. Były bardzo różne opinie, ale z naciskiem na „tak”, że jednak dosyć sporo samochodów wjeżdża na deptak. Sam to widzę, ponieważ też jestem mieszkańcem śródmieścia – widzę, że szczególnie nad ranem, do godziny 10:00, 11:00, może nawet do 12:00, idąc przez deptak czy jadąc rowerem, troszkę robimy slalom pomiędzy samochodami.