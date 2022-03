Po zimowej przerwie ponownie otwarty został Park Linowy przy ul. Źródlanej. Czyli tak zwane Gęsie Tarasy. Obiekt rekreacyjny jest czynny od wtorku do piątku w godzinach 12 – 18. Jeśli chodzi o weekendy, to wtedy park jest otwarty od 11 do 18. Ostatnie wejście odbywa się o 17:45.

Żeby jednak skorzystać z atrakcji, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przypomina je Grzegorz Dacewicz z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przede wszystkim bardzo ważne jest żeby nie biegać w środku. Dodatkowo pamiętajmy, że dzieci do 13 roku życia powinny być pod opieką dorosłych. Staramy się także, żeby park był bezobsługowy. Jest tam owszem pracownik, ale zależy nam na samoobsłudze. Prosimy też o zgłaszanie wszystkich aktów wanadalizmu.

Przypominamy, że w poniedziałki Park Linowy jest zamknięty. To czas na prace techniczne.