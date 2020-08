Na Osiedlu Piastowskim, Osiedlu Przyjaźni i Zaciszu stanęły poidełka dla zwierząt. Mają dać ulgę spragnionym czworonogom w trakcie spacerów. Konstrukcje składają się z naczyń, które właściciele zwierzaków mogą napełnić wodą i tym samym pomóc swoim pupilom.

Poidełka powstały w ramach inicjatywy „Miasto przyjazne zwierzakom”, za którą odpowiada m.in. radny Paweł Wysocki. Reprezentant klubu Zielona Razem uważa, że to wygodny sposób na napojenie zwierzęcia.

Myślałem już kiedyś, co by można było zrobić, żeby człowiek, który idzie z butelką wody, miał ją gdzie nalać pieskowi. Wiadomo, że miski by się nie przyjęły, bo zaraz ktoś by je zabrał albo wyrzucił. Pomyśleliśmy więc o tym, żeby zrobić całą konstrukcję. Udało się to zrealizować, wspólnie z Robertem Górskim postawiliśmy 17 takich konstrukcji. Chcemy zobaczyć, jak to będzie działać, czy przyjmie się ten pomysł.