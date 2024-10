Zapachniało zwycięstwem Zastalu w CRS bo gra zespołu Virginijusa Sirvydisa wyglądało zdecydowanie lepiej. Niestety sport nie wybacza błędów takich jak cała trzecia kwarta w wykonaniu gospodarzy i punkty pojechały do stolicy.

Po pierwszej kwarcie nieznacznie lepsza była Legia, która wygrała tę część meczu 29:27 choć prowadziła już 21:13. Dobre wejście w mecz zaliczyli Evaldas Saulys zdobywca 10 punktów, a pierwsze trafienie w sezonie zanotował kapitan Zastalu Michał Kołodziej, nie pomylił się na linii rzutów wolnych. W drużynie Legii najwięcej rzucił Silins 8 pkt i po wejściu z ławki Andrzej Pluta 6 starszy z braci dwukrotnie przycelował za trzy.

Debiutów Kołodzieja w niedzielne popołudnie było więcej. Drugą kwartę otworzył celna trójką, ta była jego pierwszą w tym sezonie. Dzięki niej CRS oszalał z radości bo przywróciła Zastalowi prowadzenie. Chwilę później spod kosza trafił Wesley Harris, a Ivica Skelin poprosił o czas bo było 34:31 dla gospodarzy. Do końca pierwszej połowy, aż do ostatniej setnej sekundy oba zespoły szły łeb w łeb. Jeśli Zastal wyszedł na prowadzenie to Legia dogoniła. Nawet na 1,3 sekundy przed pójściem do szatni po rzucie z połowy Jawuna Evansa. Efektowna trójka legionisty doprowadziła do stanu 55:55 na przerwę.

W walkę o pierwsze zwycięstwo zielonogórzan w sezonie włączył się Sindarius Thornwell, który zdobył w pierwszej połowie 14 punktów i był przy tym stuprocentowo skuteczny z gry. Jedynie raz pomylił się z osobistych, zanotował 4 zbiórki.

Wynik na remis, ale Zastal miał przewagę na tablicach zebrał 17 piłek, goście 10. Rzucał skuteczniej z gry 62,1%, goście 54,5%. Legia grała bardziej skoncentrowana, miała tylko jedna stratę przy 6 gospodarzy.

Po przerwie na boisku zapanował chaos, niestety po zielonogórskiej stronie czego efektem była ucieczka Legii na +6. Pierwsze punkty Zastalu w trzeciej kwarcie padły po ponad 2,5 minutach gry. Z linii 2/2 dał Filip Matczak, a akcje później siedział już na ławce z 4 faulami i 11 punktami. Na kolejne trafienie Zastalu trzeba było czekać cztery minuty. 13 punktów przewagi wojskowych zmniejszył celnym rzutem za trzy Detrek Browning, który dorzucił jeszcze jeden z dwóch rzutów wolnych i to by było na tyle jeśli chodzi o zdobycz punktową zielonogórzan w trzeciej kwarcie. Po trójce McGustyego Legia prowadziła 84:61. Łatwo policzyć Zastal w tej części meczu zdobył 6 punktów.

Początek czwartek kwarty to dwa efektowne bloki i 2+1 Harrisa, trójka Saulysa i Woronieckiego. Było widać, że podjęli próbę odrobienia wysokiej straty i chcieli zmazać to niemiłe wrażenie z poprzedniej części gry. Trójkę rzucił jeszcze Sin i po jego celnych wolnych w kolejnej akcji na 3 minuty do końca było 77:90. Walki w ostatnich minutach meczu nie można było gospodarzom odmówić, ale Legia dowiozła wygraną. Ostatecznie skończyło się 84:94.