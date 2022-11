Do Zielonej Góry powrócił już mistrz Europy w kickboxingu, Rafał Gąszczak. Zawodnik Akademii Sportów Walki Knockout wywalczył w tureckiej Antalyi złoty medal w formule kick light w wadze +94 kg.

Gąszczak tym samym obronił tytuł najlepszego zawodnika na Starym Kontynencie. W Radiu Index dzielił się swoimi wrażeniami po tym sukcesie.

Będąc szczerym, to nie myślałem o niczym innym, jak zwycięstwo. Jeżeli chce się czegoś bardzo mocno, to trzeba sobie to wyobrażać i nie brać innej opcji pod uwagę. Cechą mistrzów jest myślenie tylko o zwycięstwie.