Kochani! Już 6 listopada zapraszamy Was na kolejne spotkanie Projektu Kompas! Tym razem naszym tematem przewodnim będzie ekologia. Będziecie mogli posłuchać o slow fashion, czyli świadomym kupowaniu, idei 'zero waste' oraz fałszywej ekologii. Jak zwykle nie może u nas zabraknąć dobrej muzyki, więc na koniec wieczoru zagra dla Was zespół Meteroids! Tym razem zapraszamy Was do Tkalni, weźcie przyjaciół i wpadajcie do nas 6 listopada o 18.00. Wstęp - jak zawsze - wolny:) Przypominamy Wam o założeni...